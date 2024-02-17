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Орбан призвал сменить руководство Евросоюза
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В Евросоюзе необходимы перемены, так как сейчас политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе речи,... ПРАЙМ, 17.02.2024
общество , экономика, новости, в мире, венгрия, виктор орбан, европа, ес, перемены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУДАПЕШТ, 17 фев — ПРАЙМ. В Евросоюзе необходимы перемены, так как сейчас политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе речи, посвященной планам на 2024 год.
"Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены", — сказал он.
Ранее он отметил, что Венгрия "хочет не выходить из ЕС, а занять его", для этого необходимо победить на следующих выборах в Европарламент и "взять на себя политический контроль над Брюсселем".
"Венгрия готовится к председательству в ЕС. Make Europe great again — Сделаем Европу снова великой", — сказал Орбан, перефразировав предвыборный лозунг экс-президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.