БУДАПЕШТ, 17 фев — ПРАЙМ. В Евросоюзе необходимы перемены, так как сейчас политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе речи, посвященной планам на 2024 год. В Венгрии рассказали, как ЕС давил на Орбана из-за средств для Киева

"Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены", — сказал он.

Ранее он отметил, что Венгрия "хочет не выходить из ЕС, а занять его", для этого необходимо победить на следующих выборах в Европарламент и "взять на себя политический контроль над Брюсселем".

"Венгрия готовится к председательству в ЕС. Make Europe great again — Сделаем Европу снова великой", — сказал Орбан, перефразировав предвыборный лозунг экс-президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.