РИМ, 17 фев — ПРАЙМ. Главы МИД стран G7 намерены продолжать удерживать замороженные активы России, говорится в заявлении министров по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Глава ЕК ушла от ответа на вопрос о замене помощи Киеву от США

"Министры подчеркнули, что России придется заплатить за ущерб и разрушения, которые она причиняет Украине и ее народу. Они высоко оценили работу министерств финансов и иностранных дел G7 по этому вопросу на сегодняшний день и поддержали их будущие обсуждения. Они подтвердили свою решимость удерживать суверенные активы России в своих юрисдикциях в неподвижном состоянии до тех пор, пока она не заплатит за причиненный ущерб", — говорится в коммюнике, которое распространил итальянский МИД.

Встреча министров стала первой в этом году под председательством в G7 Италии.

"Большая семерка", как отмечается, продолжит изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России.

Также "министры приветствовали принятие Евросоюзом правовых актов, касающихся чрезвычайных доходов, получаемых частными лицами непосредственно от замороженных активов России, для поддержки Украины", говорится в сообщении.

Ранее США одобрили выделение Эстонии 500 тысяч долларов конфискованных российских средств, которые будут направлены на восстановление энергосетей Украины.