РИМ, 17 фев — ПРАЙМ. Главы МИД G7 готовы и дальше ужесточать антироссийские санкции на фоне продолжающегося конфликта на Украине, говорится в заявлении министров по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Путин рассказал, что получили российские компании с введением санкций

"Они выразили решимость продолжать координировать свои действия с партнерами для оказания военной, финансовой, политической, гуманитарной, экономической поддержки и поддержки развития Украины и ее народа, а также ужесточить санкции против России", — говорится в коммюнике, которое распространил итальянский МИД. Встреча министров стала первой в этом году под председательством в G7 Италии.

В контексте конфликта на Украине главы МИД страны "осудили поставки оружия России от КНДР", как и возможную передачу Пхеньяну технологий ядерного и баллистического оружия, и "призвали Иран прекратить оказывать России военную поддержку".

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, оказываемое западными странами. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.