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2024-02-17T19:34:03+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20240217/843100691.html
Страны G7 готовы продолжать ужесточать санкции против России
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Главы МИД G7 готовы и дальше ужесточать антироссийские санкции на фоне продолжающегося конфликта на Украине, говорится в заявлении министров по итогам встречи на полях Мюнхенской... ПРАЙМ, 17.02.2024
экономика, новости, g7, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 17 фев — ПРАЙМ. Главы МИД G7 готовы и дальше ужесточать антироссийские санкции на фоне продолжающегося конфликта на Украине, говорится в заявлении министров по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Они выразили решимость продолжать координировать свои действия с партнерами для оказания военной, финансовой, политической, гуманитарной, экономической поддержки и поддержки развития Украины и ее народа, а также ужесточить санкции против России", — говорится в коммюнике, которое распространил итальянский МИД. Встреча министров стала первой в этом году под председательством в G7 Италии.
В контексте конфликта на Украине главы МИД страны "осудили поставки оружия России от КНДР", как и возможную передачу Пхеньяну технологий ядерного и баллистического оружия, и "призвали Иран прекратить оказывать России военную поддержку".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, оказываемое западными странами. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.