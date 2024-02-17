2024-02-17T20:34:37+03:00
2024-02-17T20:34:37+03:00
2024-02-17T20:34:37+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240217/843100794.html
Депутат Госдумы раскрыл, зачем США передадут Эстонии деньги для Украины
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Эстонии отвели самую банальную роль — центра по обналичиванию американских долларов для Киева, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. "Наконец-то, Эстония нашла свое... ПРАЙМ, 17.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, эстония, украина, помощь украине, доллар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Эстонии отвели самую банальную роль — центра по обналичиванию американских долларов для Киева, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
"Наконец-то, Эстония нашла свое место в новом мире, который создает США. Им отведена самая банальная роль — центра по обналичиванию американских долларов для Украины", — сказал он агентству.
При этом депутат отметил, что если говорить серьезно, то США создают очень опасный прецедент, который "будет иметь далеко идущие последствия для мировой политики и остатков международного права, которое очень эффективно разрушается Вашингтоном последние годы".
"Подобные действия будут иметь негативные эффекты для Запада. Воровство всегда наказуемо", — отметил он.
Ранее министерство юстиции Эстонии сообщило, что США передадут республике почти 500 тысяч долларов, которые направят на восстановление энергосистем Украины.