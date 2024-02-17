МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Эстонии отвели самую банальную роль — центра по обналичиванию американских долларов для Киева, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. США передадут Эстонии почти 500 тысяч долларов конфискованных средств

"Наконец-то, Эстония нашла свое место в новом мире, который создает США. Им отведена самая банальная роль — центра по обналичиванию американских долларов для Украины", — сказал он агентству.

При этом депутат отметил, что если говорить серьезно, то США создают очень опасный прецедент, который "будет иметь далеко идущие последствия для мировой политики и остатков международного права, которое очень эффективно разрушается Вашингтоном последние годы".

"Подобные действия будут иметь негативные эффекты для Запада. Воровство всегда наказуемо", — отметил он.

Ранее министерство юстиции Эстонии сообщило, что США передадут республике почти 500 тысяч долларов, которые направят на восстановление энергосистем Украины.