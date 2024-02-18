АДДИС-АБЕБА, 18 фев — ПРАЙМ. Окончательной датой выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) является 29 января 2025 года, заявил РИА Новости председатель комиссии регионального объединения Омар Турей. Эксперт оценил влияние нестабильности в Африке на стоимость какао-бобов

"Согласно договору, у них (Буркина-Фасо, Мали и Нигера — ред.) есть ровно один год. Двадцать девятое января 2025 года является датой вступления в силу выхода из ЭКОВАС, если в трех странах не отзовут свои уведомления в течение этого периода", — сказал Турей на полях саммита Африканского союза в Аддис-Абебе.

По его словам, объединение готово к диалогу с властями стран, объявивших о своем выходе из ЭКОВАС.

"Тексты (Устав — ред.) ЭКОВАС не высечены в камне. Они зависят от лидеров (объединения — ред.), включая лидеров этих трех стран (Мали, Буркина-Фасо, Нигер — ред.). Им нужно сесть за стол, посмотреть на его текст и его применение. Хотят ли они его пересмотреть? Хотят ли они сохранить его как есть? Я считаю, что это вопрос для обсуждения", — сказал он.

Он также отметил, что "не увидел никаких признаков" того, что власти стран, заявивших о своем выходе из ЭКОВАС, "не готовы к переговорам".

В январе Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.

В сентябре 2023 года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". В соответствии с ней посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех участников, в том числе использования ими военной силы.