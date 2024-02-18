МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Французские фермеры вряд ли оценят соглашение Парижа и Киева о гарантиях безопасности, включающие предоставление Украине трех миллиардов евро военной помощи в этом году, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил. Французский генерал разоблачил ложь об агрессивных намерениях России

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали десятилетнее соглашение о гарантиях безопасности.

"Франция не смогла устоять перед новым партнером: закадычный друг (ami-cochon буквально переводится, как друг-свинья — ред.) получил новые гарантии любви. Однако, этот роман вряд ли оценят французские фермеры и другие жертвы (президента Франции Эммануэля) Макрона. Тем более что эта любовь стоит 3 миллиарда евро", — написал Медведев в социальной сети X.

Кроме того, он прикрепил к посту фото, на которой изображена свинья в расцветке украинского флага и галльский петух, который является символом Франции. При этом свинья прижимает петуха к столу, на нем лежат бумажки, на которых написано "гарантии".

Ранее французские СМИ сообщали, что обещанные фермерам меры поддержки сильно ударят по казне на фоне финансовой напряженности в стране. Сообщалось, что глава французского минфина Брюно Ле Мэр намерен представить план экономии нескольких миллиардов евро государственных средств из-за дефицита бюджета и высокого госдолга.

Протесты фермеров во Франции в последние недели набирали обороты. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.