МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Во втором полугодии 2024 года на Дальнем Востоке будет запущен крупнейший ЦОД для энергоемких вычислений, который введет в строй компания "Битривер-Б" (входит в группу компаний BitRiver — крупнейшего в Евразии оператора центров обработки данных для энергоемких вычислений). Проектная мощность ЦОДа — 100 МВт, рассказал агентству "Прайм" директор Ассоциации промышленного майнинга (АПМ) Сергей Безделов. В BitRiver рассказали о применении нефтяного газа в промышленном майнинге

"Это крупнейший объект среди всех дата-центров в Республике Бурятия и Дальневосточном федеральном округе. На сегодняшний день инвестиции BitRiver в проект превышают 1,4 миллиарда рублей", — сказал он.

Строительство ЦОДа в рамках территории опережающего развития (ТОР "Бурятия") началось в 2022 году, а в этом году "Битривер" завершит реализацию знакового инвестиционного проекта для Дальнего Востока и всей России, несмотря на включение компании в санкционный список Минфина США.

На предприятии будут работать порядка 120 специалистов высокого класса. Особое внимание уделят реализации программы роста молодых кадров для отрасли высоких технологий.

По словам Безделова, вся сфера высокопроизводительных и энергоемких вычислений в России, особенно с учетом тенденции повсеместного использования искусственного интеллекта, к 2035 году может потреблять до нескольких десятков ГВт.

В середине февраля один из крупнейших в мире вендоров оборудования для технологии искусственного интеллекта посетил площадку и оценил ее пригодность для решения задач ИИ. ЦОД будет специализироваться на высокопроизводительных энергоемких вычислениях, в том числе майнинге, предоставлении облачных и других передовых цифровых услугах.