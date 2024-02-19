МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Уровень бедности в Аргентине достиг наивысшего показателя за последние 20 лет, составив 57,4 процента в январе, передает Reuters со ссылкой на данные Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), ведущего экономического университета страны.

Флаг Аргентины

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Согласно отчету, ухудшение ситуации в стране преимущественно связано с девальвацией песо и последующим ростом цен. Уровень бедности в конце 2023 года составлял 49,5 процента, а в январе вырос до рекордных 57,4 процента.

В докладе также отметили, что 27 миллионов аргентинцев живут в бедности, а еще 9 миллионов — в крайней нужде, приблизительно каждый второй человек в стране.

Отмечается, что реформы, инициированные новым президентом Аргентины Хавьером Милеем, такие как девальвация песо, сокращение субсидий и изменения в трудовом законодательстве, вызвали недовольство и протесты профсоюзов и оппозиции.

Глава Аргентины Хавьер Милей вступил в должность в декабре 2023 года. Он подписал ряд указов по либерализации экономики страны. Кроме того, он заявил, что для того, чтобы выйти из экономического кризиса, Аргентине придется смириться с "месяцами боли".