МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Уровень бедности в Аргентине достиг наивысшего показателя за последние 20 лет, составив 57,4 процента в январе, передает Reuters со ссылкой на данные Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), ведущего экономического университета страны. Аргентина получит миллиарды долларов от МВФ за "смелые действия" Милея

Согласно отчету, ухудшение ситуации в стране преимущественно связано с девальвацией песо и последующим ростом цен. Уровень бедности в конце 2023 года составлял 49,5 процента, а в январе вырос до рекордных 57,4 процента.

В докладе также отметили, что 27 миллионов аргентинцев живут в бедности, а еще 9 миллионов — в крайней нужде, приблизительно каждый второй человек в стране.

Отмечается, что реформы, инициированные новым президентом Аргентины Хавьером Милеем, такие как девальвация песо, сокращение субсидий и изменения в трудовом законодательстве, вызвали недовольство и протесты профсоюзов и оппозиции.

Глава Аргентины Хавьер Милей вступил в должность в декабре 2023 года. Он подписал ряд указов по либерализации экономики страны. Кроме того, он заявил, что для того, чтобы выйти из экономического кризиса, Аргентине придется смириться с "месяцами боли".