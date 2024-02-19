МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В России опять начали заниматься спортом: оборот фитнес-центров и спортзалов в январе 2024 года вырос почти на 20 процентов, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные "Чек Индекс". Путин призвал избавиться от коммерциализации в спорте

Средний чек на занятие вырос на 9 процентов, а количество покупок абонементов — на 10 процентов.

Компания FitnessData сообщала, что рост оборота фитнес-услуг в январе увеличился на 25 процентов, а цены выросли всего на 9 процентов. В среднем жители России тратят на занятия в фитнес-центрах 33 000 рублей, в Москве — 43000 рублей.

По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, совокупная выручка отрасли в январе составила 1,47 миллиарда рублей, что на 10,5 процента больше, чем в январе 2023 года. Продажи клубных карт увеличились на 11,2 процента.

По мнению экспертов рынка, спортивные клубы стали менять свою модель бизнеса: они уходят от абонементов в пользу ежемесячных платежей.

Однако, по мнению Силиной, увеличение оборота пока не компенсирует фитнес-клубам падение доходности из-за роста себестоимости ведения бизнеса. Сейчас средняя доходность бизнеса составляет 7 процентов, а до пандемии она 15-20 процентов.