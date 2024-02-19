2024-02-19T13:29:00+03:00
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В российских спортклубах выросли продажи, пишет "Ъ"
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В России опять начали заниматься спортом: оборот фитнес-центров и спортзалов в январе 2024 года вырос почти на 20 процентов, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные "Чек... ПРАЙМ, 19.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, спорт, экономика, прибыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В России опять начали заниматься спортом: оборот фитнес-центров и спортзалов в январе 2024 года вырос почти на 20 процентов, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные "Чек Индекс".
Средний чек на занятие вырос на 9 процентов, а количество покупок абонементов — на 10 процентов.
Компания FitnessData сообщала, что рост оборота фитнес-услуг в январе увеличился на 25 процентов, а цены выросли всего на 9 процентов. В среднем жители России тратят на занятия в фитнес-центрах 33 000 рублей, в Москве — 43000 рублей.
По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, совокупная выручка отрасли в январе составила 1,47 миллиарда рублей, что на 10,5 процента больше, чем в январе 2023 года. Продажи клубных карт увеличились на 11,2 процента.
По мнению экспертов рынка, спортивные клубы стали менять свою модель бизнеса: они уходят от абонементов в пользу ежемесячных платежей.
Однако, по мнению Силиной, увеличение оборота пока не компенсирует фитнес-клубам падение доходности из-за роста себестоимости ведения бизнеса. Сейчас средняя доходность бизнеса составляет 7 процентов, а до пандемии она 15-20 процентов.