МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Представители центральных банков стран БРИКС обсудили проведение первых совместных учений для отражения потенциальных атак на свою информационную инфраструктуру, сообщается в пресс-релизе Банка России. Страны БРИКС готовятся перейти на расчеты в цифровых валютах, заявили в ТПП

"Представители центральных банков и регуляторов финансового рынка стран — членов БРИКС, в том числе новых, провели первую встречу канала БРИКС в сфере информационной безопасности… Особое внимание было уделено проведению первых совместных трансграничных киберучений, которые позволят определить оперативную готовность центральных банков стран БРИКС к реагированию на трансграничные компьютерные атаки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке были вопросы обмена данными о компьютерных атаках и киберугрозах, необходимости обновления справочника нормативно-правовых актов стран БРИКС в сфере кибербезопасности, а также отдельные аспекты функционирования внутренних систем обеспечения защиты организаций кредитно-финансовой сферы.

Участники встречи приняли решение продолжать выпускать информационные сборники лучших примеров практики обеспечения информационной безопасности финансового сектора.

Уточняется, что следующая встреча участников БРИКС пройдет в дистанционном формате в следующем квартале.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости в январе говорила, что регулятор хочет предложить партнерам по БРИКС провести такие "трансграничные киберучения".