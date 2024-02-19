ЦБ РФ: центробанки БРИКС обсудили проведение первых совместных киберучений
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Представители центральных банков стран БРИКС обсудили проведение первых совместных учений для отражения потенциальных атак на свою информационную инфраструктуру, сообщается в пресс-релизе Банка России.
"Представители центральных банков и регуляторов финансового рынка стран — членов БРИКС, в том числе новых, провели первую встречу канала БРИКС в сфере информационной безопасности… Особое внимание было уделено проведению первых совместных трансграничных киберучений, которые позволят определить оперативную готовность центральных банков стран БРИКС к реагированию на трансграничные компьютерные атаки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на повестке были вопросы обмена данными о компьютерных атаках и киберугрозах, необходимости обновления справочника нормативно-правовых актов стран БРИКС в сфере кибербезопасности, а также отдельные аспекты функционирования внутренних систем обеспечения защиты организаций кредитно-финансовой сферы.
Участники встречи приняли решение продолжать выпускать информационные сборники лучших примеров практики обеспечения информационной безопасности финансового сектора.
Уточняется, что следующая встреча участников БРИКС пройдет в дистанционном формате в следующем квартале.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости в январе говорила, что регулятор хочет предложить партнерам по БРИКС провести такие "трансграничные киберучения".
https://1prime.ru/state_regulation/20240219/843109237.html