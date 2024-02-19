2024-02-19T16:38:00+03:00
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СМИ: США хотят предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS
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США могут предоставить Киеву новую модификацию баллистической ракеты ATACMS — большей дальности, чем те, что поставляются сейчас. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... ПРАЙМ, 19.02.2024
впк, экономика, новости, украина, сша, ракетные удары, ракеты atacms
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. США могут предоставить Киеву новую модификацию баллистической ракеты ATACMS — большей дальности, чем те, что поставляются сейчас. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"В настоящее время США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше вглубь Крымского полуострова", — сообщает телеканал.
Окончательного решения этого вопроса пока нет, однако он может быть увязан с двумя другими. Прежде всего, с пополнением запасов ATACMS, которых у США не так уж и много. Решить это США могут совместно с созниками — либо займут у них ракеты, либо попросят их поделиться с Киевом.
Во-вторых, передача ракет возможна, лишь если Конгресс одобрит пакет финансовой помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Ранее власти США утверждали, что исчерпали средства на поддержку Украины еще в прошлом году, и теперь денег на поставки оружия и боеприпасов нет.