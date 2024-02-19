МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. США могут предоставить Киеву новую модификацию баллистической ракеты ATACMS — большей дальности, чем те, что поставляются сейчас. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. В США определили, как Россия выбирает цели для ракетных ударов

"В настоящее время США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше вглубь Крымского полуострова", — сообщает телеканал.

Окончательного решения этого вопроса пока нет, однако он может быть увязан с двумя другими. Прежде всего, с пополнением запасов ATACMS, которых у США не так уж и много. Решить это США могут совместно с созниками — либо займут у них ракеты, либо попросят их поделиться с Киевом.

Во-вторых, передача ракет возможна, лишь если Конгресс одобрит пакет финансовой помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Ранее власти США утверждали, что исчерпали средства на поддержку Украины еще в прошлом году, и теперь денег на поставки оружия и боеприпасов нет.