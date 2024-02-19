МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Вашингтон рассматривает ввод санкций против компаний из Китая, подозреваемых в якобы помощи России в конфликте на Украине, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на американских конгрессменов. "Прорыв фронта". В Китае рассказали, что будет после ухода ВСУ из Авдеевки

"США рассматривают введение санкций против китайских компаний, которые, как там думают, помогают России подпитывать конфликт на Украине… что станет первым прямым обвинением в отношении Пекина", — сказано в сообщении.

По словам конгрессмена Джерри Коннолла, указанные меры могут ввести "очень скоро", даже несмотря на взаимозависимость торговли двух стран. При этом он выразил надежду, что сама угроза введения таких ограничений "прояснит некоторое мышление в Пекине".

Ранее Bloomberg сообщал, что новые санкции Евросоюза могут затронуть и компании из Китая. По данным агентства, ЕС может ввести санкции против компаний в Китае, Гонконге, Сербии, Индии, Казахстане, Шри-Ланке и Турции, которые якобы поддерживают военные усилия России на Украине.

Глава МИД КНР Ван И ранее в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности потребовал отменить односторонние санкции США в отношении китайских компаний. По словам Ван И, США и Китай должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также активно искать пути правильного взаимодействия между двумя крупными державами.

Пекин в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.