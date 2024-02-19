МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В 2023 году в ходе Мюнхенской конференции по безопасности новоизбранный президент Чехии Петр Павел сказал, что не стоит ничего ждать лучшего от Украины и надо быть готовым к самому худшему, пишет Lidovky. СВО превратилась в войну против коллективного Запада, заявил Песков

Он оказался прав: сегодня практически весь Запад скептически относится к успеху Киева.

Год назад выступление Павела вызвало резонанс, поскольку тогда страны Запада по всем правилам хорошего тона проявляли солидарность с Украиной и выражали обязательный оптимизм. Американский генерал Бенджамин Ходжес даже заявлял, что Россия уже проиграла. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что окончание конфликта возможно тогда, "когда российский президент приедет на Украину, встанет не колени перед памятником жертвам войны и попросит пощады".

Слова Павела в тот момент должны были отрезвить союзников Киева, потому что оптимизм без твердых оснований может даже навредить. Но Кулеба его раскритиковал, а в Чехии начались споры о том, стоит ли президенту публично высказываться подобным образом. В итоге чешский президент оказался прав, пишет издание.

Павел сказал на конференции в этом году, что Чехия нашла возможности для закупки за рубежом 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм (западный стандарт) и 300 000 единиц калибра 122 мм (для гаубиц советского образца). Но год назад речь шла о том, что европейские и натовские страны смогут расширить производство оружия и боеприпасов для Украины, а теперь только о том, что могут закупить за рубежом. И для этого нужно еще найти деньги. Шольц ослушался Вашингтон, посмотрев интервью Путина, заявила Захарова

Сегодня страны Запада все более скептически относятся к российско-украинскому конфликту и вероятность успеха Киева в нем. Немецкое аналитическое и статистическое агентство Forsa сказало, что, по данным опроса, две трети немцев считают вооруженный конфликт на Украине проигранным и безнадежным.

И в такой атмосфере прошла конференция по безопасности в Мюнхене 2024 году. Из-за снижения оптимизма мероприятие привлекло гораздо меньше внимания, чем год назад. И вряд ли кто-то может предположить, что будет через год, резюмирует издание.

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