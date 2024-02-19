БУДАПЕШТ, 19 фев — ПРАЙМ. Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против РФ, так как на этапе подготовки удалось убрать все противоречия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии раскрыл, почему ЕС хочет принять новый пакет санкций

"О потенциальном 13-м пакете санкций могу сказать, что удалось в ходе подготовки убрать все те части, которые вредили бы венгерским интересам. Поэтому в этой ситуации нет смысла накладывать вето. В то же время я думаю, что ЕС принимает плохое решение, и не только в связи с 13-м пакетом, но и 12 раз до этого", — сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляция велась на телеканале М1.

По его словам, санкционные пакеты гораздо больше навредили Европе, чем российской экономике, а российские энергоносители по-прежнему поступают в Европу, но через третьи страны и гораздо дороже.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября 2022 года заявлял, что его страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза".

По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред".