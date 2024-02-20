МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. По прошествии десяти лет после окончания Евромайдана Украина деградировала и по сути разрушилась, продукты питания и услуги ЖКХ подорожали в несколько раз, рассказал в интервью РИА Новости к юбилею события бывший премьер страны Николай Азаров. Названа неожиданная страна-лидер в финансировании Украины

"Если говорить об уровне жизни людей, то его даже сравнивать нельзя с 2013 годом, потому что цены на продукты питания выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Скажем, тарифы на жилищно-коммунальные услуги тоже выросли в десять и в пятнадцать раз", — сказал он.

Азаров отметил колоссальное отличие того, что происходит на самом деле, от обещанного на Евромайдане десять лет назад.

"Ни в какой Евросоюз мы не вступили, естественно, и не вступим, потому что Европейский союз — это объединение конкурентных партнеров… и в этом пространстве могут нормально функционировать только высококонкурентные экономики", — пояснил он и добавил, что зомбирующая пропаганда продолжает отравлять умы украинцев.

Власти страны хотят заставить людей верить, что во всех бедах виновата Россия, а не коррупция, воровство, нерациональное управление, нарушение элементарных экономических законов, заключил Азаров.

Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности — 21 ноября 2013 года. Это произошло сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом стал Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.