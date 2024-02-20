МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европа неожиданно столкнулась с тем, что в случае выхода Америки из НАТО — а такой вариант не исключен — ей придется защищать себя самостоятельно. А это не только увеличение военных расходов, но и другие проблемы, в том числе, с ядерным арсеналом, пишет The Economist. Европе приставили нож к горлу: ей больше не до Украины, пишет СМИ

ВСУ терпят поражение на поле боя, и отступление из Авдеевки — один из ярких примеров. Причина — отсутствие дополнительной помощи со стороны Соединенных Штатов: законопроект о выделении Украине дополнительных средств и боеприпасов "застрял" в Конгрессе из-за противодействия Дональда Трампа, который решительно против таких расходов.

Еще неприятнее для Киева и Брюсселя перспектива возвращения Трампа в Белый дом по итогам ноябрьских выборов. Он уже пообещал, что НАТО не станет защищать страны, выделившие недостаточно средств в общую "копилку". "Я даже буду поощрять их делать с вами все, что они, черт возьми, захотят", — заявил он недавно одному из союзников.

Все это в совокупности с перевооружением России до уровня времен СССР становится для Европы одним из самых опасных вызовов за последние десятилетия. Европейские лидеры в тупике, ведь заокеанский союзник играл ведущую скрипку в обороноспособности альянса с момента его создания. Теперь же Америка готова оставить на произвол судьбы не только Украину, но и Европу.

В этом случае одними деньгами Старый Свет не отделается. Потребуется нечто большее: прежде всего, по-новому взглянуть на характер военной мощи и переоценить структуру вооруженных сил. Многие в Европе опасаются, что поражение Украины придаст России смелости, и в перспективе ближайших нескольких лет она решит проверить НАТО на прочность. В это верят далеко не все. Но больше всего Европа страшится, что с подобным сценарием ей придется разбираться в одиночку.

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