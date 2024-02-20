ПЕКИН, 20 фев — ПРАЙМ. Пекин выступает против односторонних санкций и примет необходимые меры для защиты своих компаний, заявила в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о возможных санкциях Вашингтона против китайского бизнеса за якобы помощь Москве в конфликте на Украине.

Флаг Венгрии

Китайская экономика переросла европейскую, заявил глава МИД Венгрии

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на американских конгрессменов сообщил, что Вашингтон рассматривает введение санкций против китайских фирм, подозреваемых в якобы помощи России в конфликте на Украине.

"Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", — сказала Мао Нин и отметила, что в отношении украинского кризиса Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции и привержен содействию миру и переговорам.

Она также добавила, что Китай выступает против односторонних санкций, которые не основаны на международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН. По ее словам, Пекин вправе осуществлять нормальное сотрудничество со всеми странами мира.

Глава МИД Китая Ван И ранее на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности потребовал отменить односторонние санкции США в отношении китайских компаний. По словам Ван И, США и Китай должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также активно искать пути правильного взаимодействия между двумя крупными державами.

Китай в последние годы неоднократно обвинял Вашингтон в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.