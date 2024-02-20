ПЕКИН, 20 фев — ПРАЙМ. Пекин выступает против односторонних санкций и примет необходимые меры для защиты своих компаний, заявила в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о возможных санкциях Вашингтона против китайского бизнеса за якобы помощь Москве в конфликте на Украине. Китайская экономика переросла европейскую, заявил глава МИД Венгрии

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на американских конгрессменов сообщил, что Вашингтон рассматривает введение санкций против китайских фирм, подозреваемых в якобы помощи России в конфликте на Украине.

"Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", — сказала Мао Нин и отметила, что в отношении украинского кризиса Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции и привержен содействию миру и переговорам.

Она также добавила, что Китай выступает против односторонних санкций, которые не основаны на международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН. По ее словам, Пекин вправе осуществлять нормальное сотрудничество со всеми странами мира.

Глава МИД Китая Ван И ранее на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности потребовал отменить односторонние санкции США в отношении китайских компаний. По словам Ван И, США и Китай должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также активно искать пути правильного взаимодействия между двумя крупными державами.

Китай в последние годы неоднократно обвинял Вашингтон в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.