МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Указ президента Соединенных Штатов Джо Байдена, согласно которому Минфин США может вводить меры против иностранных банков, негативно отразился на турецко-российской торговле, сообщает Reuters. Турция рассчитывает нарастить продажу цветов в Россию

Отмечается, что введение указа замедлило перечисление платежей за российскую нефть, а также отразилось на экспорте Турции в Россию. Согласно данным турецкого источника, в связи с указом были сорваны некоторые платежи. Кроме того, есть угроза нарушения поставок нефти.

В издании отметили, что указ повлиял не только на нефть, но и на торговлю друнгими товарами. По заявлению источника издания, экспорт различного оборудования остановился только лишь из-за сходства с военной техникой. "Настоящая проблема связана не с платежом, который должна осуществить Турция, а с платежом, который она получит. Это показывает высокий уровень нерешительности турецких банков из-за санкций», — заключили в издании.

Ранее сообщалось, что к 1 февраля у некоторых российских компаний в Турции были закрыты счета, требования для выдачи банковских карт физлицам ужесточили.