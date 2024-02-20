2024-02-20T11:13:25+03:00
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2024-02-20T11:13:25+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240220/843116562.html
Вторичные санкции США осложнили торговлю Турции и России, пишут СМИ
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Указ президента Соединенных Штатов Джо Байдена, согласно которому Минфин США может вводить меры против иностранных банков, негативно отразился на турецко-российской торговле,... ПРАЙМ, 20.02.2024
финансы, экономика, новости, сша, турция, россия, указ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Указ президента Соединенных Штатов Джо Байдена, согласно которому Минфин США может вводить меры против иностранных банков, негативно отразился на турецко-российской торговле, сообщает Reuters.
Отмечается, что введение указа замедлило перечисление платежей за российскую нефть, а также отразилось на экспорте Турции в Россию. Согласно данным турецкого источника, в связи с указом были сорваны некоторые платежи. Кроме того, есть угроза нарушения поставок нефти.
В издании отметили, что указ повлиял не только на нефть, но и на торговлю друнгими товарами. По заявлению источника издания, экспорт различного оборудования остановился только лишь из-за сходства с военной техникой. "Настоящая проблема связана не с платежом, который должна осуществить Турция, а с платежом, который она получит. Это показывает высокий уровень нерешительности турецких банков из-за санкций», — заключили в издании.
Ранее сообщалось, что к 1 февраля у некоторых российских компаний в Турции были закрыты счета, требования для выдачи банковских карт физлицам ужесточили.