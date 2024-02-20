Швеция направит Украине крупнейший 15-й пакет военной помощи на 680 млн долларов
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стокгольм направит Киеву крупнейший 15-й пакет военной помощи на сумму примерно 680 миллионов долларов, сообщил во вторник министр обороны Швеции Пол Юнсон.
"Мы направим Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда шведских крон (около 680 миллионов долларов — ред.)", — сказал он в ходе пресс-конференции минобороны. Трансляция велась на сайте правительства.
По данным издания Expressen, в данный пакет входят десять десантно-штурмовых катеров Sridsbåt 90 (CB90), двадцать десантных катеров G-класса, мины, торпеды, артиллерийские боеприпасы, ПЗРК Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатометы Carl Gustaf, гранаты и другое военное оборудование. Кроме того, часть средств пойдет на обучение украинских военных и закупку бронетехники, уточняет газета.
Согласно информации шведских СМИ, это крупнейший пакет военной помощи, который Стокгольм направляет Киеву. Он стал пятнадцатым по счету. Вместе с этим пакетом Швеция направила Украине пакеты военной помощи уже на 2,9 миллиарда долларов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/state_regulation/20240220/843117226.html