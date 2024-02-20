МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стокгольм направит Киеву крупнейший 15-й пакет военной помощи на сумму примерно 680 миллионов долларов, сообщил во вторник министр обороны Швеции Пол Юнсон. Киевский режим не сможет сделать из Украины "анти-Россию", считает Азаров

"Мы направим Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда шведских крон (около 680 миллионов долларов — ред.)", — сказал он в ходе пресс-конференции минобороны. Трансляция велась на сайте правительства.

По данным издания Expressen, в данный пакет входят десять десантно-штурмовых катеров Sridsbåt 90 (CB90), двадцать десантных катеров G-класса, мины, торпеды, артиллерийские боеприпасы, ПЗРК Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатометы Carl Gustaf, гранаты и другое военное оборудование. Кроме того, часть средств пойдет на обучение украинских военных и закупку бронетехники, уточняет газета.

Согласно информации шведских СМИ, это крупнейший пакет военной помощи, который Стокгольм направляет Киеву. Он стал пятнадцатым по счету. Вместе с этим пакетом Швеция направила Украине пакеты военной помощи уже на 2,9 миллиарда долларов.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.