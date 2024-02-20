МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия может создать глобальный зерновой хаб в экономической зоне Суэцкого канала всего за год при условии использования на первом этапе египетских хранилищ зерна, проект принесет нашей стране ряд экономических преимуществ, прокомментировал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт российского зерна

В понедельник в египетском министерстве снабжения и внутренней торговли сообщили РИА Новости, что страны провели несколько встреч, на которых обсуждалась возможность создания российского логистического распределительного центра пшеницы в экономической зоне Суэцкого канала. Ранее, в августе 2023 года, главное управление по поставкам товаров при этом министерстве подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст такой центр в этом регионе.

"Реализовать проект по созданию зернового центра в зоне Суэцкого канала можно за сравнительно короткий срок – в течение одного года, так как у потенциального партнера со стороны Египта уже есть свои хранилища. При необходимости можно построить и новые — при современных технологиях они проектируются и возводятся очень быстро", — сказал Хазанов.

По его словам, в логистическом плане создание подобного хаба принесет большие выгоды: во-первых, Египет сам является крупным покупателем российского зерна; во-вторых, далее его можно будет отгружать различными видами транспорта в Иорданию, Саудовскую Аравию, Йемен, Эритрею и другие государства.

Россия за 11 месяцев прошлого года нарастила поставки пшеницы в Египет более чем на треть в годовом выражении — до 2,3 миллиарда долларов, в результате ее доля в египетском импорте превысила 70%, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.

"В-третьих, он (хаб — ред.) может стать инструментом не только экономического, но и политического влияния России на Ближнем Востоке и в Африке, тем самым повышая ее роль на международной арене. Наша страна, в отличие от США, никогда не навязывала развивающимся государствам кабальные условия, она выстраивала с ними взаимовыгодное деловое сотрудничество и оказывала им необходимую техническую и экономическую помощь", — добавил Хазанов.