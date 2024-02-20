МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейские фермеры обнаружили внутреннего врага: в то время, как они протестуют против наднационального регулирования в сфере АПК и украинского сельхоздемпинга, Европейский банк развития вложил почти 1 миллиард долларов в птицефермы и другие крупные украинские предприятия, пишет FT. Крестьянский бунт полыхнул на всю Европу: чего хотят разгневанные фермеры

В раздираемой военным конфликтом стране процветает агробизнес — настолько, что вал дешевой продукции в Европу не прекращается. Развитие идет на европейские деньги: с 2022 года ЕБРР вложил в предприятия 890 миллионов евро. Фермеры уверены: таким образом Запад финансирует дешевый экспорт.

До одной пятой средств получила компания МХП, которую издание называет украинским куриным магнатом. За последние два года импорт мяса птицы с Украины вырос вдвое, подсчитали в Евростате.

"Птицеводческая отрасль в Польше находится в упадке, а одна компания, МХП, богатеет. Беспошлинный импорт курятины из Украины и другой сельскохозяйственной продукции должен быть немедленно прекращен", — заявил FT польский депутат от оппозиции Януш Ковальский.

В польской Ассоциации птицеводов и производителей уверяют, что ЕС финансирует украинские агрохолдинги, которые не обязаны придерживаться европейских норм в части защиты животных или трудового регулирования. В результате их продукция дешевле.

В свою очередь, в МХП парировали — их экспорт не оказал существенного влияния на европейские цены, поскольку вымывает не местную продукцию, а конкурентов из Бразилии и Великобритании. У европейских фермеров есть более серьезные проблемы — снижение топливных субсидий и экологические новации, считают в компании. В случае введения ограничений на экспорт в ЕС компания обещает переориентироваться на рынки Ближнего Востока и Азии, где спрос растет.

МПХ — украинский агрохолдинг, зарегистрированный на Кипре. Его основатель и генеральный директор Юрий Косюк — бывший советник прежнего президента Петра Порошенко. Он заверяет, что компания платит налоги на Украине и в 2023 году внесла в бюджет 160 миллионов долларов. Выручка МХП в 2022 году составила 2,64 миллиарда долларов. Только в октябре ЕБРР предоставил компании 100 миллионов долларов из международной помощи, объяснив это ее особым значением для продовольственной безопасности Украины.

Зигфрид Мурешан, вице-президент правоцентристского блока ЕНП в Европарламенте, сообщил FT, что кредит нужен для поддержки агроэкспорта Киева. "Экономическая безопасность Украины отвечает интересам Европы. Украинская еда нужна в Африке и на Ближнем Востоке", — пояснил он.