БУДАПЕШТ, 20 фев — ПРАЙМ. На Западных Балканах снижается поддержка евроинтеграции, ЕС следует поторопиться с их принятием, а не "плакать или удивляться", что в регионе растет стремление присоединиться к другим центрам силы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его выступление транслировал телеканал М1. В Венгрии предложили ратифицировать членство Швеции в НАТО 26 февраля

"Это совершенно естественно, что на территориях, которые пока не относятся или не могут относиться к региональным или межрегиональным интеграциям, важные игроки мировой политики пытаются выстроить свое влияние. Очевидно, пытаются не только русские, но и другие, например, мы, Евросоюз, мы бы хотели оказывать самое большое влияние на Западные Балканы", — сказал он.

По мнению Сийярто, у ЕС "есть наилучшее средство", так как "если ЕС откроет двери и примет страны Западных Балкан, то будет уже не важно, кто там пытается оказывать влияние".

Он добавил, что ЕС может это сделать до тех пор, пока в странах региона поддержка вступления в ЕС выше, чем поддержка притяжения к другим сторонам.

"И каждый день она уменьшается, так что чем дальше мы затягиваем процесс их вступления, тем больше растет скептицизм среди стран Западных Балкан, тут не надо плакать, причитать или удивляться, что другие хотят оказывать влияние. Надо идти дальше и принять их в ЕС", — отметил министр.

Он подчеркнул, что Будапешт в ходе председательства в Совете ЕС будет "наиболее открытым для расширения председателем за всю историю" и не позволит "искусственно затягивать процесс вступления" таких стран, как Грузия, Молдавия или стран Западных Балкан в пользу Украины, которая очевидно не готова ко вступлению, поскольку на ее территории продолжается вооруженный конфликт.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее сказал, что принятие стран Западных Балкан в ЕС является "жизненным интересом" для Будапешта, так как это позволит решить проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал ЕС интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".

В Будапеште ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав ЕС.