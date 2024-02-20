ЕРЕВАН, 20 фев — ПРАЙМ. Рост ВВП в Армении по итогам 2023 года составил 8,7%, сообщили в статистическом комитете страны. Китайская экономика переросла европейскую, заявил глава МИД Венгрии

"Индекс объема ВВП в Армении в 2023 году составил 108,7%. Валовой внутренний продукт в текущих ценах — 9,5 триллиона драмов (23,5 миллиарда долларов) в текущих ценах", — говорится на сайте комитета.

По данным статистики, оптовая и розничная торговля за отчетный период выросла на 24,8%, до 1,2 триллиона драмов (3 миллиарда долларов) в текущих ценах, обрабатывающая промышленность — на 3,9% до 1,05 триллиона драмов (2,6 миллиарда долларов).

Объем сельского хозяйства, согласно статданным, в 2023 году достиг почти 800 миллиардов драмов (свыше 2 миллиарда долларов) при росте в 0,2%, операции с недвижимостью выросли на 1,3%, до 786,4 миллиарда драмов (1,9 миллиарда долларов), объем строительства вырос на 15,7%, до 653,5 миллиарда драмов (1,6 миллиарда долларов).

Рост в сфере информации и связи достиг 36,5%, до 524,4 миллиарда драмов (1,3 миллиарда долларов). Объемы финансовой и страховой сферы достигли в 2023 году 701,22 миллиарда драмов (1,7 миллиарда долларов). При этом в этой сфере, согласно статистическим данным зафиксирован спад на 8%.

В статкомитете сообщили, что ВВП на душу населения в Армении в 2023 году в рыночных ценах составили 8 168 долларов.