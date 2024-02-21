МИД: Украина через 10 лет после евромайдана стала нищей вымирающей территорией
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Спустя десять лет после евромайдана Украина из самодостаточной, промышленно развитой республики бывшего СССР трансформировалась в нищую вымирающую территорию, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Дипломат дал интервью агентству РИА Новости.
По его словам, вместо вожделенного всеобщего благоденствия в стране наступил масштабный системный кризис и во многом его спровоцировали и активно поддерживали страны Запада, в первую очередь США. Затем Украину "накрыл" бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, а также разгул ультранационализма, подчеркнул Галузин.
Дипломат напомнил, что многие на Украине надеялись, что за счет активных и глубинных реформ в короткие сроки удастся наверстать упущенное, но подобные ожидания не оправдались.
"Чуда не случилось. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных хозяев, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику", — подчеркнул он.
21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции после решения украинского правительства приостановить подписание ассоциации с ЕС заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности. Протесты обернулись столкновениями силовиков и радикалов, которые привели к десяткам жертв.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 по московскому времени.
https://1prime.ru/state_regulation/20240221/843125485.html