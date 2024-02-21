МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Спустя десять лет после евромайдана Украина из самодостаточной, промышленно развитой республики бывшего СССР трансформировалась в нищую вымирающую территорию, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Азаров рассказал об усталости украинского народа от киевского режима

Дипломат дал интервью агентству РИА Новости.

По его словам, вместо вожделенного всеобщего благоденствия в стране наступил масштабный системный кризис и во многом его спровоцировали и активно поддерживали страны Запада, в первую очередь США. Затем Украину "накрыл" бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, а также разгул ультранационализма, подчеркнул Галузин.

Дипломат напомнил, что многие на Украине надеялись, что за счет активных и глубинных реформ в короткие сроки удастся наверстать упущенное, но подобные ожидания не оправдались.

"Чуда не случилось. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных хозяев, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику", — подчеркнул он.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции после решения украинского правительства приостановить подписание ассоциации с ЕС заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности. Протесты обернулись столкновениями силовиков и радикалов, которые привели к десяткам жертв.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 по московскому времени.