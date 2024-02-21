МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Западные санкции де-факто помогают России, "подсказывая наши самые уязвимые места", и с этой точки зрения способствуют ускоренному импортозамещению, заявил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко. Боррель раскрыл подробности 13-го пакета санкций против России

Постпреды ЕС в среду согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в рамках нового пакета в санкционные списки включат почти 200 человек и юрлиц. ЕС также введет новые меры в отношении оборонного и военно-технического секторов.

Холдинг ВПК KMZ и сам Даниленко находятся под санкциями Украины с 2021 года. KMZ специализируется за выполнении гособоронзаказа, строительстве судов и катеров для силовых структур.

"Со стороны западных стран идет глубокая аналитика потребности и недоработок с нашей стороны, в санкционный список попадают организации, чьи товары мы не успели заместить продукцией российского производства. Параллельный импорт и альтернативная логистика не всегда успевают быстро отрабатывать все необходимое", — сказал Даниленко.

По его словам, в этой связи крупным предприятиям приходится значительно наращивать силы собственных конструкторских бюро для ускорения разработки тех или иных комплектующих.

"Это безусловно очень сложная работа, требующая очень оперативного реагирования. Но с другой стороны, они нам подсказывают наши самые уязвимые места", — сказал директор.

В то же время он подчеркнул, что вводимые санкции помимо публично обозначенных целей сводятся к попытке ограничить экспортные возможности российских предприятий.

"И это безусловно факт недобросовестной конкуренции. Но за последние 10 лет в России к этому должны были привыкнуть и создать дополнительные мощности для выпуска технологической продукции", — сказал Даниленко.

В качестве примера он отметил, что только в 2023 году KMZ вложил дополнительно миллиард рублей прибыли в развитие импортозамещения при производстве военной продукции на своих заводах.