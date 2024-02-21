2024-02-21T14:34:52+03:00
2024-02-21T14:34:52+03:00
2024-02-21T14:34:52+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240221/843130808.html
Россия в 2023 году нарастила поставки аграрной продукции в Индию
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Россия по итогам прошлого года нарастила поставки Индии аграрной продукции почти на 40% — до 1,3 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской... ПРАЙМ, 21.02.2024
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, россия, индия, экспорт аграрной продукции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года нарастила поставки Индии аграрной продукции почти на 40% — до 1,3 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Индия главным образом закупала у России в прошлом году подсолнечное масло — поставки выросли на треть, до 1,05 миллиарда долларов. Также значительно выросли поставки соевого масла — в 1,8 раза, до 187 миллионов долларов. Неожиданно выросли поставки бобов — в 78 раз, до 34 миллионов долларов.
Остальной продукции было поставлено на 20 миллионов долларов. Ранее РИА Новости сообщало, что Индия в ноябре прошлого года возобновила покупки российской свинины после перерыва в три с половиной года. Также в прошлом году впервые начали закупать арахис и некоторые виды зерна.
России за последние два года удалось переориентировать поставки, сейчас 90% всей продукции АПК направляется в дружественные страны, сообщал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.