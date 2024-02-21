КАЗАНЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Узбекистан готовит с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов, сообщил узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев. Yandex Go в Узбекистане после локализации перечислил $400 тысяч налогов

Мирзиеев находится в Казани для участия в торжественной церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".

"У нас хорошая база инвестиционно-составляющая. Я вам должен сказать, ни с одной страной у нас такой базы нет. На 45 миллиардов долларов у нас есть перспективные проекты", — отметил Мирзиеев на встрече с Путиным.

Мирзиеев добавил, что в 2024 году совместно с российскими партнерами планируется осуществить пять миллиардов долларов инвестиций.

Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен увеличить импорт газа из России в среднесрочной перспективе в 3,5 раза — до 32 миллионов кубометров в сутки.