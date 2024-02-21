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Мирзеев отметил перспективные проекты на $45 млрд у Узбекистана с Россией
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КАЗАНЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Узбекистан готовит с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов, сообщил узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев. Мирзиеев находится в... ПРАЙМ, 21.02.2024
экономика, новости, россия, узбекистан, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАЗАНЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Узбекистан готовит с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов, сообщил узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев.
Мирзиеев находится в Казани для участия в торжественной церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
"У нас хорошая база инвестиционно-составляющая. Я вам должен сказать, ни с одной страной у нас такой базы нет. На 45 миллиардов долларов у нас есть перспективные проекты", — отметил Мирзиеев на встрече с Путиным.
Мирзиеев добавил, что в 2024 году совместно с российскими партнерами планируется осуществить пять миллиардов долларов инвестиций.
Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен увеличить импорт газа из России в среднесрочной перспективе в 3,5 раза — до 32 миллионов кубометров в сутки.