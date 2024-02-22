МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ведущий аналитик JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович сообщил о вероятном возвращении в США стагфляции в стиле 1970-х годов, передает агентство Bloomberg. Байден заявил, что экономика США в третьем квартале выросла

По словам аналитика, недавний рост потребительских цен бросил тень на экономический энтузиазм, который питал фондовые рынки в последние месяцы. Кроме того, последние данные, скорее всего, подорвут ожидания инвесторов относительно того, что экономика движется по "сценарию Златовласки" — не расширяясь и не сокращаясь слишком сильно — и возобновят опасения относительно вступления в период, похожий на стагфляцию 1970-х годов. Эти опасения бушевали в 2022 году, когда инфляция стремительно росла, но сейчас, когда темпы резко снизились, а экономика последовательно опровергает прогнозы рецессии, они в значительной степени угасли.

"Инвесторы должны быть готовы к тому, что существует сценарий, при котором ставки будут повышаться дольше, а ФРС, возможно, придется ужесточить финансовые условия", — отметил Коланович. Он также заметил, что остановка тенденции к снижению инфляции или возобновление ценового давления "не будет сюрпризом", учитывая чрезмерный рост акций, напряженность на рынке труда, высокий уровень иммиграции и государственных расходов.

В издании отмтеили, что в последнее время Коланович занимает противоположную позицию на Уолл-стрит, и его последние опасения направлены против уверенности в том, что ФРС способна направить экономику к так называемой мягкой посадке. Кроме того, в 2023 году он привлек внимание своими марчными прогнозами по ситуации на фондовом рынке.

Согласно данным открытых источников, "сценарий Златовласки" предполагает замедление экономической активности до более устойчивых темпов роста. Этот сценарий не включает рецессию и высокую инфляцию.