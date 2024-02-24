МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Экономический обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер удивилась стойкости российской экономики на фоне санкций Запада. США введут более 500 санкций против России

Согласно материалу аналитика, российская экономика находится "на удивление в хорошей форме", несмотря на многочисленные санкции со стороны западных стран. По ее словам, сейчас рост экономики России значительно превышает рост норвежской.

Кроме того, журналистка отметила, что в текущих условиях остается мало надежды на то, что ограничения помешают России продолжать спецоперацию на Украине. В качестве причин подобной стойкости автор указала хорошую подготовку руководства страны, ответные меры на наложенные рестрикции, вливание государством средств в экономику, а также торговлю энергоносителями, которая приносит значительную прибыль.

По мнению автора, "удивительная прочность" экономики России может служить "тревожным сигналом" для Запада.

Ранее, 23 февраля, американский президент Джо Байден подтвердил намерения США ввести более 500 новых санкций против России на фоне украинского конфликта и ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального*. Сообщалось, что в этот раз ограничения коснутся финансового сектора, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающих обходу санкций и связанных с заключением Навального. Кроме того, в тот же день ЕС утвердил 13-й пакет антироссийких санкций, также затрагивающий военно-промышленный комплекс России, в том доступ страны к компонентам для беспилотников.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.