Bloomberg: банки настаивают на жесткой правовой базе перед изъятием активов РФ
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Международные банки призвали правительство Великобритании установить правовые принципы перед возможной конфискацией российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Неназванные представители финансовой индустрии настаивают на том, чтобы конфискация любых активов проходила на законных основаниях в рамках международного права.
Некоторые банкиры и юристы Великобритании предупредили правительство, что крупные конфискации активов могут подорвать репутацию Лондона как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве права в стране.
По словам источников агентства, банки считают своим приоритетом определенную форму юридической защиты или компенсации, в случае если Россия подаст иски против финансовых учреждений, вовлеченных в процесс конфискации российских активов.
В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран "Большой семерки" пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС все еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии".
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://1prime.ru/state_regulation/20240224/843156539.html