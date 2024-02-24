МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Международные банки призвали правительство Великобритании установить правовые принципы перед возможной конфискацией российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Белый дом столкнулся со сложностями в конфискации российских активов

Неназванные представители финансовой индустрии настаивают на том, чтобы конфискация любых активов проходила на законных основаниях в рамках международного права.

Некоторые банкиры и юристы Великобритании предупредили правительство, что крупные конфискации активов могут подорвать репутацию Лондона как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве права в стране.

По словам источников агентства, банки считают своим приоритетом определенную форму юридической защиты или компенсации, в случае если Россия подаст иски против финансовых учреждений, вовлеченных в процесс конфискации российских активов.

В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран "Большой семерки" пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС все еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии".

С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.