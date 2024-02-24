БЕРЛИН, 24 фев — ПРАЙМ. У Германии нет союзнических обязательств перед Украиной, которая не входит ни в НАТО, ни в ЕС, заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла в интервью телерадиокомпании SWR. В Германии призвали не поставлять Украине ракеты Taurus

"Украина не является ни членом НАТО, ни членом ЕС. Поэтому у Германии нет никаких союзнических обязательств ", — сообщил Крупалла.

Политик считает, что поставки оружия не помогут Украине одержать верх в этом конфликте, и выразил сомнение в том, что страна сможет вернуть себе все территории.

Крупалла призвал к мирным переговорам, которые могли бы пройти в нейтральном месте наподобие Берлина. Он полагает, что переговоры включили бы в себя обоюдные гарантии по безопасности, дискуссии об уступке Украиной территорий и отказе от вступления в НАТО или ЕС. Россия, в свою очередь, могла бы отвести взамен свои войска.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее в МИД РФ заявили, что соглашения Киева с ФРГ, Францией и Британией в области безопасности уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" в документах нет речи, "в них лишь констатируется то, что и так делается, ничего сверх этого Киеву никто не обещает".