БЕРЛИН, 24 фев — ПРАЙМ. Германии необходимо восстановить экономические отношения с Российской Федерацией, которая не перестанет быть частью Европы, заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла в интервью телерадиокомпании SWR. В Германии заявили об отсутствии "союзнических обязательств" перед Украиной

"В интересах наших граждан мы хотим свободной и мирной торговли со всем миром, включая Россию. Россия принадлежит к Европе, независимо от того, кто является ее президентом", — подчеркнул он.

Крупалла высказался за восстановление более тесных отношений с Россией и возобновление поставок российского газа по сохранившемуся трубопроводу "Северного потока 2".

"У нас всегда была хорошая экономическая и промышленная торговля с Россией, и мы извлекали выгоду, прежде всего, из дешевой энергии и газа, и с помощью АдГ мы снова к этому вернемся", — добавил он.

Он пояснил, что "зависимость", от которой решил избавиться канцлер ФРГ Олаф Шольц, никуда не делась, и теперь бедная на природные ископаемые Германия попросту зависима от США.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ "втридорога" вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля".

Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.