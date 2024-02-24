2024-02-24T16:55:12+03:00
2024-02-24T16:55:12+03:00
2024-02-24T16:55:12+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240224/843156969.html
Глава ЕК раскрыла, когда на Украину поступит первый транш помощи от ЕС
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Первый транш в размере 4,5 миллиарда евро из фонда помощи Украине Ukraine Facility поступит в марте, подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Хорошая встреча с... ПРАЙМ, 24.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, европа, ек, урсула фон дер ляйен, украина, помощь киеву
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Первый транш в размере 4,5 миллиарда евро из фонда помощи Украине Ukraine Facility поступит в марте, подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Хорошая встреча с (премьером Украины — прим. ред.) Денисом Шмыгалем. Мы обсудили следующие шаги по Ukraine Facility, объем которого составляет 50 миллиардов евро. Первая выплата в размере 4,5 миллиарда евро поступит в марте", — написала она в соцсети X.
Кроме того, Шмыгаль и глава ЕК обсудили проблемы в сфере украинского экспорта и сотрудничество в оборонной промышленности.
Лидеры стран ЕС на саммите 1 февраля 2024 года в Брюсселе приняли решение о создании фонда финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
Ранее в МВФ сообщили, что достигнуто соглашение на рабочем уровне о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов, отметив, что перспективы украинской экономики на 2024 год остается неопределенными.