БРЮССЕЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Первый транш в размере 4,5 миллиарда евро из фонда помощи Украине Ukraine Facility поступит в марте, подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. МВФ сообщил о выделении нового транша помощи для Украины

"Хорошая встреча с (премьером Украины — прим. ред.) Денисом Шмыгалем. Мы обсудили следующие шаги по Ukraine Facility, объем которого составляет 50 миллиардов евро. Первая выплата в размере 4,5 миллиарда евро поступит в марте", — написала она в соцсети X.

Кроме того, Шмыгаль и глава ЕК обсудили проблемы в сфере украинского экспорта и сотрудничество в оборонной промышленности.

Лидеры стран ЕС на саммите 1 февраля 2024 года в Брюсселе приняли решение о создании фонда финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.

Ранее в МВФ сообщили, что достигнуто соглашение на рабочем уровне о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов, отметив, что перспективы украинской экономики на 2024 год остается неопределенными.