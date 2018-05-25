С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Частные компании работают над мессенджером для чиновников, уже рассматриваются две разработки, сообщил в интервью РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Вопрос о госмессенджере стоит, он не простой. Мессенджер должен быть сертифицирован службами ФСБ, у него должно быть отечественное шифрование, оно должно быть эффективным и обеспечивать защиту разных уровней. Работы такие ведутся", — сказал Жаров в кулуарах ПМЭФ.

Он отметил, что эту работу ведут не государственные, а частные структуры.

"Вопрос высококонкурентный. Я знаю две разработки высокого уровня, которые сейчас рассматриваются", — добавил он.