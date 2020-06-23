МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ выступило с предложением об альтернативной версии дистанционной идентификации абонентов сотовых операторов на фоне готовящегося закона о дистанционном взаимодействии россиян и организаций.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей МТС, "Вымпелкома" и "Мегафона", сами операторы хотят использовать свои биометрические технологии для дистанционной активации абонентов при покупке сим-карт через интернет.

Министерство связи и коммуникации ранее предложило, что для идентификации будет необходимо обязательное подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) госкомпании "Ростелеком".

Минэкономразвития при этом предлагает мобильным операторам использовать собственные приложения с целью установления личности абонента.

Но, отмечает "Ъ", в таком случае под угрозой окажутся личные данные граждан.

Отмечается, что это все станет актуальным в случае, если будет принят разработанный МЭР проект закона о дистанционном взаимодействии граждан и организаций. Он будет внесен поправками в закон "О связи". Это позволит заключать договор об оказании услуг онлайн.