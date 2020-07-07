Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в России
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Эксперты Яндекс.Маркета составили отчет по продажам на российском рынке новых смартфонов в январе-июне текущего 2020 года.
Чаще всего в этот период в России покупали смартфоны китайского бренда Xiaomi, корейской компании Samsung и американского производителя Apple.
Самой востребованной моделью оказался смартфон Redmi Note 8 Pro с 6/64 ГБ.
- Покупатели на ресурсе Яндекс.Маркет чаще всего интересовались гаджетами брендов Xiaomi и Redmi. Доля переходов на страница их моделей составила 29%.
- Второе место — у южнокорейской компании Samsung — 20% переходов.
- Третья строчка у Apple — 19%.
Что касается конкретных моделей, то эксперты Яндекс.Маркета отмечают, что россияне в целом чаще всего интересуются покупкой аппаратов, у которых разрешение экрана составляет 2340 х 1080 пикселей, а также емкость аккумулятора составляет 3500-4499 мАч. Гаджеты оснащены модулем NFC.
Второе место по устройствам у Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 ГБ.
Третье — Apple iPhone 11 64 ГБ.
Четвертое и пятое место по популярности заняли Samsung Galaxy A51 64 ГБ и Apple iPhone 11 128 ГБ.
В топ-10 также вошли:
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 ГБ,
- Apple iPhone Xr 64 ГБ,
- Xiaomi Redmi 8 4/64 ГБ,
- Samsung Galaxy A10,
- Samsung Galaxy A50 64 ГБ.
https://1prime.ru/telecom/20200707/831736209.html