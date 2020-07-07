МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Эксперты Яндекс.Маркета составили отчет по продажам на российском рынке новых смартфонов в январе-июне текущего 2020 года.

Чаще всего в этот период в России покупали смартфоны китайского бренда Xiaomi, корейской компании Samsung и американского производителя Apple.

Самой востребованной моделью оказался смартфон Redmi Note 8 Pro с 6/64 ГБ.

Покупатели на ресурсе Яндекс.Маркет чаще всего интересовались гаджетами брендов Xiaomi и Redmi. Доля переходов на страница их моделей составила 29%.

Второе место — у южнокорейской компании Samsung — 20% переходов.

Третья строчка у Apple — 19%.

Что касается конкретных моделей, то эксперты Яндекс.Маркета отмечают, что россияне в целом чаще всего интересуются покупкой аппаратов, у которых разрешение экрана составляет 2340 х 1080 пикселей, а также емкость аккумулятора составляет 3500-4499 мАч. Гаджеты оснащены модулем NFC.

Второе место по устройствам у Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 ГБ.

Третье — Apple iPhone 11 64 ГБ.

Четвертое и пятое место по популярности заняли Samsung Galaxy A51 64 ГБ и Apple iPhone 11 128 ГБ.

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