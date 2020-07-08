МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В Российской Федерации с декабря прошлого 2019 года по июнь текущего тарифы на мобильную связь в среднем выросли на 8%. Как пишет "Комметсант" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review, во втором полугодии цены на связь могут вырасти еще на 14%.

На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов ("большой четверки", а также крымских операторов Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл") аналитики высчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь в среднем вырос на 8% сравнению с декабрем 2019 года. 291 против 270 рублей.

В то же время аналитики уточняют, что рост тарифов на связь компенсировал рост номинальной заработной платы на 5,6%. Но во второй половине 2020 года можно ожидать стагнации номинальных доходов россиян, а стоимость услуг связи может вырасти значительнее — на 14% по сравнению с первым полугодием.

"Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, "Билайн" и "Мегафон" сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля — мая, чем привлек внимание регулирующих органов", — комментирует исследование руководитель Content Review Сергей Половников. Он добавил, что "прямые и косвенные потери операторов от пандемии и режима самоизоляции составили 30 млрд рублей, и, несомненно, эти деньги операторам придется компенсировать либо за счет повышения тарифов, либо за счет подключения абонентами большего количества услуг".

Content Review кроме этого традиционно исследовали индекс доступности мобильной связи на территории РФ. Этот показатель с декабря 2019 года почти не изменился и остался на отметке в 6,5.

Этот индекс рассчитывается из отношения среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения по данным Росстата.