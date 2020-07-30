МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о начале создания в Московском регионе единой инфраструктуры, которая объединит мобильные и фиксированные сети связи МТС и его дочерней компании МГТС.

"Московская конвергентная сеть МТС включит в себя фиксированную сеть МГТС и всю мобильную и фиксированную инфраструктуру МТС в Москве и Подмосковье, построенную в разное время по различным технологиям: волоконно-оптической, кабельной и радиорелейной", — говорится в сообщении.

Сейчас суммарная протяженность только волоконно-оптических линий объединяемых сетей превышает 65 тысяч километров. Реализация проекта высвободит до 25% задействованного оборудования, которое будет передано для дальнейшего использования в другие регионы присутствия оператора.

В компании отметили, что проект позволит существенно ускорить подключение новых услуг клиентам и улучшит систему контроля качества сервисов. Благодаря автоматизации управления сетью повысится ее надежность, а также в разы сократится время на подключение услуг и сервисов для частных и бизнес-клиентов. Кроме того, быстрее будет проходить подключение базовых станций к общей сети и сократятся сроки внедрения следующих поколений связи.

"Это первый в России проект по интеграции сетей в масштабах всего региона. Для нас крайне важно создать единую транспортную инфраструктуру столичного региона, где надежность работы и стандарты качества услуг требуют от нас особого внимания, учитывая высокую плотность потребления телеком- и цифровых услуг и число наших клиентов, уже сопоставимое с населением некоторых стран", ─ отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.