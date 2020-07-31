МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "ВТБ Капитал" закрыл сделку по продаже своей доли в болгарском операторе Vivacom компании United Group, сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ Капитал полностью продал свой миноритарный пакет акций в Vivacom компании United Group в рамках выхода консорциума VTL из капитала болгарского оператора связи", — говорится в сообщении.

"ВТБ Капитал" присоединился к консорциуму VTL в 2015 году.

"ВТБ Капитал" — ведущий игрок на рынке прямых инвестиций в России, его стратегия подразумевает вхождение в капитал инвестиционно-привлекательных активов в таких сегментах, как ритейл, медиа, транспорт, потребительский сектор, с последующим выходом с фиксацией роста акционерной стоимости на горизонте трех–пяти лет.

United Group – ведущий провайдер телекоммуникационных и медиа услуг в Юго-Восточной Европе.