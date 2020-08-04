МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, взыскавшего по иску "Ростелекома" с Минкомсвязи РФ более 314 миллионов рублей долга по проекту системы миграционного и регистрационного учета "Мир".

Как следует из опубликованной резолютивной части постановления, отклонена апелляционная жалоба Минкомсвязи на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

"Ростелеком" распоряжением правительства был назначен единственным исполнителем проекта поддержки и развития системы "Мир". Цель системы — повышение степени защиты документов, удостоверяющих личность, от подделок, рост эффективности пограничного контроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь, МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Росграница, ФМС и Росморречфлот.

"Ростелеком" в 2016 году по контрактам с Минкомсвязью как госзаказчиком обеспечивал предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир". Однако на 2017-2018 годы госконтракт заключен не был. Несмотря на это, компания продолжала исполнение возложенных на нее правительством функций.

В своем иске "Ростелеком" потребовал взыскать с заказчика неосновательное обогащение за второе полугодие 2017 года и весь 2018 год. Минкомсвязь иск не признала, заявив, что истец не должен был оказывать услуги в отсутствие контракта. Однако суд согласился с доводами оператора о том, что "прекращение услуг связи… невозможно без письменного отказа государственного заказчика, если услуги связи предоставляются для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка".

При этом суд принял во внимание представленные истцом письма ответчика, в которых Минкомсвязь просила обеспечить функционирование каналов связи системы для обеспечения информационно-телекоммуникационного взаимодействия и после истечения срока контрактов. В 2019 году суды четырех инстанций, включая Верховный суд, поддержали взыскание с Минкомсвязи 464 миллионов рублей по тем же основаниям, но за услуги, оказанные в первом полугодии 2017 года.