МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российские сотовые операторы подготовили специальные тарифные опции для путешествующих в Крым, который начал принимать туристов после смягчения связанных с пандемией коронавируса ограничений, сообщили опрошенные РИА Новости представители сотовых операторов.

По данным "Билайн.Аналитика", курорты полуострова Крым, традиционно популярные у россиян в последние годы, в июле уже принимают туристов из двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Также этим летом в Крыму уже успели отдохнуть жители близлежащих регионов — из Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Ростовской области. В топ-10 по числу приехавших отдыхать в Крым входят также жители Казани, Волгограда и Нижнего Новгорода.

"Билайн" расширил возможности для абонентов ряда тарифов по безлимитному мобильному интернету в поездках по России при регистрации в сетях других операторов, в том числе, в Крыму и Севастополе. "С 30 июля по 30 сентября 2020 года клиентам тарифов "Близкие люди" и "Всё за 1800 + роуминг", в путешествиях по стране, там, где нет сети "Билайн", например, на курортах полуострова Крым, не нужно дополнительно подключать опции для большей экономии расходов на мобильный интернет. Пользоваться мобильным интернетом можно без доплат и ограничений, списываться будет только абонентская плата по тарифу", — уточнили в компании.

В свою очередь, у Tele2 запущена услуга "Интернет на полустрове". "Она позволяет пользоваться безлимитным интернетом за 300 рублей в сутки, при этом плата списывается только в те дни, когда абонент действительно пользуется интернетом", — отметили в компании.

У МТС нет собственной сети в Крыму, оператор предоставляет услуги при помощи роуминговых партнеров. "Для прибывающих в Крым у МТС есть две опции для коротких и длинных поездок: "Домашний пакет" (10,5 рублей в сутки) и "Домашний пакет+" (104 рубля в месяц), которые позволяют расходовать минуты и SMS из домашнего пакета и предоставляют интернет-трафик без ограничений по объему скачивания", — рассказали в пресс-службе оператора.

"Приезжающим в Крым туристам доступны две тарифные опции "Мегафона": "Отпуск без забот" включает 100 МБ мобильного интернета и 60 минут исходящих вызовов на номера РФ в день. Также недавно была запущена расширенная опция "Отпуск без забот+", включающая 300 МБ и 60 минут исходящих вызовов", — заявили в пресс-службе "Мегафона".