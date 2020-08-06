МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "Ростелеком" объявил о заключении юридически обязывающих соглашений о приобретении 51% поставщика программных решений в области управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ) ООО "Фастек", говорится в сообщении "Ростелекома".

"Ростелеком" через свою дочернюю компанию АО "Нетрис" заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 51% долей ООО "Фастек" — поставщика программных решений в области управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ)", — уточняется в сообщении. Сумма сделки не разглашается.

Отмечается, что ключевые активы поставщика решений — программное обеспечение в области создания единых информационно-аналитических систем ЖКХ, автоматизированных систем управления фондом капитального ремонта, государственной жилищной инспекции и сбора данных для управления энергоснабжением. "Ростелеком" пользуется продуктами "Фастек" в рамках реализации комплексных проектов в сфере ЖКХ в Московской области.

"Мы продолжаем интегрировать в наш бизнес активы с важными компетенциями в области комплексных смарт-решений ЖКХ. "Фастек" — очередное приобретение, которое позволит усилить нашу продуктовую линейку в сфере цифровизации ЖКХ и позиции в этом сегменте рынка", — прокомментировала старший вице-президент, руководитель аппарата президента "Ростелекома" Анна Шумейко.

В середине июля "Ростелеком" объявил о заключении юридически обязывающих соглашений о приобретении 51% поставщика программных решений в области управления ЖКХ ООО "Форкам". Компания разрабатывает программное обеспечение для организации учета, планирования и содержания объектов городской инфраструктуры, контроля работы подрядных организаций и инвентаризации объектов ЖКХ.