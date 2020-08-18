С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — ПРАЙМ. "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в холдинг Veon) пока не торопится получать лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G: сначала надо дождаться разработки соответствующей нормативно-правовой базы и самим подготовить проекты, предусматривающие возможность использования такой сети, а в лицензии ради лицензии нет практического смысла, заявили на пресс-конференции во вторник топ-менеджеры компании.

"Для того чтобы получить лицензию, нам необходимо понимать, для чего мы будем ее использовать. Просто в получении лицензии как таковом мы не видим смысла. Особенно когда речь идёт о диапазонах, которые выделены неопределенному кругу лиц. Для нас прежде всего надо найти правильное применение и подготовить правильные кейсы. Как только мы это сделаем, мы получим лицензию", — сказал исполнительный вице-президент по технике "Билайна" Валерий Шоржин.

"Такую лицензию может получить любой оператор и не только оператор, но практического смысла для клиентов она в этом случае не несёт, потому что пока не разработана нормативно-правовая база. Когда будет разработана нормативно-правовая база, мы над этим задумаемся, а пока готовимся", — добавил руководитель департамента по внедрению новых технологий "Билайна" Александр Балюк.

Шоржин отметил, что последние несколько лет "Билайн" строит сети 5G-Ready и все сетевое оборудование компании, включая базовые станции, готово к включению 5G. "Дальше будет зависеть от того, какой диапазон мы получим", — заключил он.

В конце июля российский сотовый оператор МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Как отметили в компании, первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия: стандарт 5G позволит использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развивать беспилотный транспорт, интерактивные программы обучения и создавать новейшие системы контроля качества на производстве.