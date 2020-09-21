МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ готово применить новую систему взаиморасчетов между операторами сотовой связи России и Белоруссии, по некоторым позициям плата существенно снизится, российские операторы заявили о своей готовности ввести "комфортные тарифы" уже в ближайшее время, говорится в сообщении Минцифры.

Замглавы Минцифры РФ Олег Иванов провел встречу в формате видеоконференцсвязи с министром связи и информатизации Белоруссии Константином Шульганом и операторами связи двух стран. "На встрече российские операторы связи заявили о своей готовности ввести "комфортные тарифы" уже в ближайшее время. Будет применяться новая плата за интерконнект (система взаиморасчетов между операторами сотовой связи), пропуск трафика и на абонентские тарифы – по некоторым позициям она кардинально снизится", — говорится в сообщении.

Работа по отмене роуминга на территории Белоруссии ведется несколько лет. За это время были подписаны и практически полностью реализованы "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план совместных действий по выявлению и пресечению фрода (мошенничества) на сетях электросвязи России и Белоруссии.

Говоря о выполнении антифродового плана на сетях электросвязи, замглавы Минцифры РФ отметил, что у каждой из сторон уже существует своя система, позволяющая выявлять фродовый трафик, а все заинтересованные операторы связи присоединились к серверу обмена данными о фроде.

"Теперь осталось выработать механизм предъявления взаимных претензий, некий арбитражный механизм, и продумать вопрос о штрафных санкциях в случае нереагирования на фрод", — отметил Иванов. Для достижения этой цели была достигнута договоренность о подготовке в кратчайшие сроки операторами связи проекта дополнительного антифродового соглашения, в котором будут отражены все обозначенные вопросы, поясняется в сообщении.