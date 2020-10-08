МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Пользователи Tele2 сообщают о сбоях в работе мобильного оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбой произошел около 13.35 мск. По данным Downdetector, 55% пользователей оператора жалуются на проблемы с мобильным интернетом, у 25% возникли проблемы с мобильной связью, еще 18% сообщают о сбое всех сервисов.

Проблемы в основном наблюдаются в западной и центральной части России. Основное количество жалоб поступает из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга и Рязани.