МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Газпромбанк запустил своего мобильного оператора под названием "ГПБ Мобайл", он будет работать на сети Tele2, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Газпромбанк продал 49% Эльгинского проекта

"Газпромбанк запускает собственного мобильного оператора "ГПБ Мобайл", который работает на сети Tele2. SIM-карту нового оператора можно будет подключить в отделениях банка в Москве и Московской области", — рассказали в банке. Уточняется, что в течение 2021 года мобильная связь станет доступной для клиентов Газпромбанка еще в ряде ключевых регионов, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие.

"Газпромбанк продолжает активно работать над развитием розничной экосистемы, внедряя продукты, которые мы считаем необходимыми для обеспечения наших клиентов наилучшим сервисом. Сегодня мы рады сообщить о запуске виртуального мобильного оператора "ГПБ Мобайл", — прокомментировал первый вице-президент, член правления "Газпромбанка" Алексей Попович, выразив уверенность, что мобильная связь, доступная в Московской регионе, будет востребована как клиентами Газпромбанка, так и новыми пользователями.

"Банковские виртуальные операторы – самый быстроразвивающийся сегмент рынка MVNO. За период с января по октябрь этого года абонентская база виртуальных операторов банков выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.