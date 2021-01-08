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Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook
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Все пользователи мессенждера WhatsApp, подписывая соглашение, дают согласие на передачу своих персональных данных в американскую корпорацию Facebook. Разработчики популярного... ПРАЙМ, 08.01.2021
facebook, россия, мессенджеры, персональные данные, whatsapp, новости, технологии, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Все пользователи мессенждера WhatsApp, подписывая соглашение, дают согласие на передачу своих персональных данных в американскую корпорацию Facebook.
Разработчики популярного мессенджера обновили пользовательское соглашение. Теперь в нем появился пункт о передаче личных данных Facebook.
В тексте соглашения отмечается, что месенджер, являясь частью Facebook, будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимыми данными о своих пользователях. Это будет делаться для анализа привычек и вкусов пользователей.
В частности, объясняют пользователям WhatsApp, эти сведения необходимы корпорации для улучшения работы своих сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов пользователей и для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих каждому клиенту.
По мнению разработчиков приложения, такая взаимная интеграция социальных сетей одного гиганта расширит круг возможностей для пользователей.
Напомним, что в Facebook также входят соцсеть Instagram и мессенджер Facebook Messenger.
Информация, которую собирают и обрабатывают разработчики, будет включать в себя:
- геолокацию пользователей,
- установку и удаление программ из "семейства" Facebook на смартфоне,
- активность в социальных сетях.