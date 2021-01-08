МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Все пользователи мессенждера WhatsApp, подписывая соглашение, дают согласие на передачу своих персональных данных в американскую корпорацию Facebook.

Разработчики популярного мессенджера обновили пользовательское соглашение. Теперь в нем появился пункт о передаче личных данных Facebook.

В тексте соглашения отмечается, что месенджер, являясь частью Facebook, будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимыми данными о своих пользователях. Это будет делаться для анализа привычек и вкусов пользователей. WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах с 1 января

В частности, объясняют пользователям WhatsApp, эти сведения необходимы корпорации для улучшения работы своих сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов пользователей и для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих каждому клиенту.

По мнению разработчиков приложения, такая взаимная интеграция социальных сетей одного гиганта расширит круг возможностей для пользователей.

Напомним, что в Facebook также входят соцсеть Instagram и мессенджер Facebook Messenger.

Информация, которую собирают и обрабатывают разработчики, будет включать в себя: