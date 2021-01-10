МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Единственным действенным способом избавления от навязчивой телефонной рекламы является блокировка номеров. Об этом заявил криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов, сообщает URA.RU со ссылкой на радио Sputnik. Эксперт рассказал, зачем держать телефон на беззвучном режиме

"Единственное, что я могу порекомендовать, — это использовать функцию смартфона по созданию списка "черных" номеров", — отметил эксперт. По его словам, в настоящее время, подобные списки являются единственной технической возможностью оградить себя от постоянных телефонных прозвонов.

Вехов подчеркнул, что юридически на данный момент невозможно запретить рекламщикам обзвон россиян. Однако в Госдуме уже обсуждаются поправки в законодательство, предусматривающие введение ответственности для рекламщиков.

Ранее Минцифры разработало проект изменений в закон "О связи" для защиты россиян от телефонного спама. Согласно документу, абонент вправе сам обратиться к своему оператору с требованием заблокировать номера спамеров. Сам оператор в свою очередь передает базы с такими номерам в Роскомнадзор. В случае, если с данного номера действительно велись рекламные атаки, он будет заблокирован.