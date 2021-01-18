МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (США) подала исковое заявление к компании Apple, в котором требует удалить мессенджер Telegram из магазина приложений, пишет газета Washington Post.

НКО Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный Интернет") выступает за удаление из соцсетей контента с экстремистким, по мнению ее участников, содержанием. Возглавляет структурой бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг.

В своем иске НКО заявляет, что созданный Павлом Дуровым мессенджер Telegram не был способен пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии 6 января этого года.

Итак, коалиция жалуется в суде на то, что в Telegram, по мнению НКО, распространяются сообщения неонацистского и расистского характера, а также информация, разжигающая ненависть.

Иск подан в окружной суд в Северной Калифорнии. В нем говорится, что допущение мессенджера публикаций такого рода контента нарушает правила магазина приложений Apple.

"Telegram выделяется как распространитель, даже по сравнению с Parler", — цитирует издание Гинзберга.

В то же время газета поясняет, что перспективы иска пока неясны. В соответствии с законом США от 1996 года "о приличии в сообщении", онлайн-платформы и сервисы обладают большим "иммунитетом" от ответственности за большую долю распространяемого контента. Помимо этого, решение оставить мессенджер в магазине приложений защищено правом Apple на свободу слова.