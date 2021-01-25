МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Мобильный интернет-трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp в Москве в декабре 2020 и в январе 2021 года впервые сравнялся, а в целом за 2020 год трафик Telegram вырос более чем в 60 раз, говорится в исследовании крупнейшего российского сотового оператора МТС, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Telegram устроил массовые блокировки из-за призывов к насилию

Исследование основано на анализе активности пользователей двух популярных мессенджеров в Московском регионе в 2020 и в начале 2021 года. Для анализа были использованы обезличенные данные о трафике приложений Telegram и WhatsApp в мобильной сети МТС за период с 20 декабря 2019 по 20 января 2021 года.

"В декабре 2020 года и в январе 2021 года мобильный интернет-трафик абонентов МТС в Москве на сервисы Telegram и WhatsApp сравнялся. Активный рост трафика на мобильное приложение Telegram пришелся на середину лета 2020 года, когда Роскомнадзор отменил ограничения работы мессенджера в России", — говорится в исследовании.

На текущий момент Москва является единственным городом в России, где объемы трафика двух мессенджеров находятся на одном уровне. В других городах WhatsApp пока лидирует и по количеству пользователей, и по объемам трафика.

Отмечается, что в июле 2020 года, после снятия коронавирусных ограничений, мобильный интернет-трафик Telegram вырос в 11 раз в сравнении с маем, когда ограничения действовали. Если сравнивать периоды с 1 по 20 мая 2020 года и с 1 по 20 января 2021 года, то трафик Telegram вырос более чем в 50 раз, зафиксировали аналитики компании. В Европарламенте обеспокоились новой политикой мессенджера WhatsApp

"Рост трафика в WhatsApp в целом за год с января по декабрь 2020 года составил порядка 40%. А трафик на Telegram за аналогичный период вырос более чем в 60 раз", — отмечается в исследовании. Анализ мобильного трафика показал, что Telegram активнее используют в рабочие часы для чтения каналов и рабочей коммуникации, в то время как пиковые значения для WhatsАpp приходятся на утренние и вечерние часы, а также на выходные.

Аналитики поясняют, что WhatsApp чаще используют для общения с близкими и друзьями, в родительских, спортивных и дружеских группах. Очень показательно выглядит разнонаправленная динамика мобильного трафика этих двух мессенджеров в новогоднюю ночь.

"Трафик в WhatsApp 31 декабря и 1 января ежегодно обновляет максимумы, вырастая по сравнению с любым рабочим днем в несколько раз, в то время как активность в Telegram не только не растет, а даже демонстрирует незначительное снижение, что коррелирует с активностью в СМИ и, соответственно, в новостных телеграм-каналах", — сообщается в исследовании.

По прогнозам аналитиков МТС, объемы трафика Telegram в 2021 году в России продолжат расти опережающими WhatsApp темпами за счет того, что Telegram привлекает пользовательскую аудиторию контентом и заменяет собой сайты СМИ, новостные порталы, некоторые финансовые сервисы, агрегаторы скидочных программ, техническую поддержку продуктов и многое другое.

"Telegram продолжит постепенно перетягивать к себе пользователей, которые начнут использовать его и для общения между собой", — предполагают авторы исследования.